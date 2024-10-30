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Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov, askeri yetkililer ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Bariton Caner Akgün ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Beril Yürekli El sahne aldı.

İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı'nın okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Doğan, buradaki konuşmasında, "Büyük Türk milletinin ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve sağlık alanındaki ilişkiler ve insani ilişkilerin önemine işaret eden Doğan, Kırgızistan'ı ilk tanıyan, Kırgızistan ile ilk diplomatik ilişkileri tesis eden ve Kırgızistan'a ilk büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Doğan, ikili ticareti artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kırgızistan ile her alanda birlikte olmaya ve Kırgız kardeşlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İkili ilişkilerimizde büyük başarılar elde ettik"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlayan Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Moldogaziyev de iki ülke ilişkilerini derinleştirme ve genişletme konusunda büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Moldogaziyev, iki ülke arasında diyaloğun her düzeyde yürütüldüğünü, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde aktif etkileşim içinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile işbirliğini yeni boyutlara taşımayı umduklarını ifade eden Moldogaziyev, Türkiye ile kapsamlı stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu söyledi.

Moldogaziyev, ülkeler arasında en üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda vatanını ve bayrağını kararlılıkla savunduğunu dile getiren Moldogaziyev, Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır." sözünün kendileri için bir nasihat olduğunu ifade etti.

Resepsiyonun başında Kırgız sanatçı Talgat Arakeyev'in piyanosu eşliğinde sahne alan sanatçı Caner Akgün, AA muhabirine, Cumhuriyet döneminden Türk bestecilerin eserlerini seslendirdiklerini söyledi.

Akgün, "Sayın Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan'ın destekleri ve onun vizyonuyla beraber, büyükelçiliğimizin Kültür ve Tanıtma Ataşesi Sönmez Haberal'ın yönlendirmesiyle başarılı bir konsere imza attık. Kültürümüzü Kırgız halkına sunmaktan çok mutluyum." dedi.

Kırgızistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Beril Yürekli El de "Cumhuriyet Bayramı'mızı bu çok güzel ülkede kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Türkiye

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