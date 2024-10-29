Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilciliği, Türk Kızılay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının Bişkek'teki yetkilileri ve öğretim üyeleri, Kırgızistan Maarif Eğitim Kompleksi temsilcileri ile Ahıska Türkleri Derneği ve Kırgız-Türk iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çevreleyen coğrafyada uluslararası barış ve istiklali tehdit eden karışıklıklar ve çatışmalar vuku bulduğunu belirterek, "Türk ulusunun her bir ferdi Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma konusunda kararlıdır." dedi.

Geçen günlerde Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Doğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile kararlıkla mücadele edeceğini vurguladı.

"Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 1923'te aziz milletin ve Büyük Atatürk'ün azim ve inançla yürüttüğü mücadele sonucunda halkın iradesine dayalı çağdaş bir devlet olarak kurulduğunu ifade eden Doğan, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun" sözleriyle katılımcıları tebrik etti.

Doğan, "Cumhuriyetimizi bize armağan eden ve 101 yıldır canı pahasına onu koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Türkiye köklü tarihinden aldığı güçle büyüyen ekonomisi, akılcı, inançlı ve çok boyutlu dış politikasıyla ilerlemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bişkek Türk Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program "Cumhuriyet" konulu video gösterimiyle devam etti.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, yaptığı konuşmada, dahili ve harici düşmanlarının korku telaşıyla birçok senaryonun sahnelenmesine sebep olduğunu kaydederek "Bugün 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hakkın, hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizimdir." dedi.

Okul Müdürü Yaşar Uy da Cumhuriyetin bağımsızlığın, özgürlüğün ve milletin iradesinin simgesi olduğunu belirterek "Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ancak Cumhuriyetin ışığında ve Atatürk'ün izinde ilerlemekle mümkün olacaktır. Bu bilinçle öğrencilerimizin bilgiyle donanmış, özgüven sahibi, yenilikçi ve vatanına bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizimdir. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda öğrenciler, şiir, türkü ve danslarla, Türk milletinin istiklal mücadelesini, Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanı ve sonrasındaki heyecanını ve mutluğunu yansıtan sahne gösterisi sundu.

Öte yandan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi ve kutlamalar kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu akşam bir resepsiyon düzenleyecek.

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