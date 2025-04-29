Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansı düzenlendi

Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif Eğitim Kompleksi'nde "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferans düzenlendi.

Konferans, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Konferansta, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye TMV Başkanı Mahmut Özdil ve ICYF Başkanı Taha Ayhan ile gençler yer aldı.

"Karar vericileri ile gençler bir araya getirilmeye çalışılıyor"

Konferansın ardından katılımcılar, konferansın ve Türk dünyasının geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

ICYF Başkanı Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 2004'te ortak anlaşmayla kurulan ve 2006'da faaliyetine başlayan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun merkezinin İstanbul'da olduğunu ve bu yıl kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Ayhan, Forumun gençlik politikalarını hayata geçirmekle alakalı çalışmalarda bulunduğunu, kendisinin 2019'da başkan olarak seçildiğini ve 57 ülkenin gençlik politikaları ile ilgilenen kurumlarıyla çalıştıklarını anlattı.

Bugüne kadar düzenledikleri konferanslarda Türkiye, Azerbaycan, Tunus ve Katar ile diğer ülkelerden de üst düzey yöneticileri ağırladıklarını kaydeden Ayhan, "Biz inanıyoruz ki İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri bağlamında gençlerimiz arasında doğrudan diyalog ortamı oluşturabilirsek, bu gençlerimizin hem motivasyonunu artıracak hem de karar vericilerin gençlik politikalarını anlamaları bakımından onlara fırsat sağlayacaktır." diye konuştu.

Ayhan, faaliyetlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarıyla yakından ilgisini ve diyaloğunu örnek gösterdiklerini, bugün de açık bir ortamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kırgız gençleri buluşturduklarını belirtti.

"Çok faydalı bir konferans oldu"

TMV Başkanı Özdil, "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" adlı konferansın, hem Kırgız gençleri açısından hem de Türkiye Maarif Vakfı açısından çok faydalı geçtiğini vurguladı.

Konferansa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özdil, Maarif Vakfı olarak 55 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Kırgızistan'ın bunların içinde önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Türk dünyasındaki dönüşümü yakından müşahede ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zorlu, Türk dünyasındaki ülkelerde dönüşümü yakından müşahede ettiklerini dile getirdi.???????

Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğindeki Kırgızistan'ın dışa açılma politikasının son dönemde halkın doğrudan refah seviyesinin yükseltilmesi gibi ciddi ve olumlu katkıları olduğunu gördüklerini kaydetti.

Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden övgüyle söz eden Zorlu, Türk ve Kırgız ilişkilerine gönülden bağlı olan ve alanlarında çok yetkin yönetim kadrosuyla Manas Üniversitesinin, Türkiye'deki öğrenci adaylarının çok dikkatle takip etmesi gereken bir üniversite haline geldiğini belirtti.

"Türk dünyasının geleceği parlak olacak"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan, Türk dünyası geleceğinin parlak olacağına inandığına dikkati çekerek, İsmail Gaspiralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarının artık bu yüzyılda hayata geçmiş olacağını ifade etti.

Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı'ının aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacağını sözünü hatırlatarak, "Adımlar büyük atılıyor. İnşallah, meyvelerini toplayacağız." dedi.