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Kırgızistan'da Trans-Avrasya Güzergahı Demir Yolu Projesi İçin Anlaşma İmzalandı

Kırgızistan'da Trans-Avrasya Güzergahı Demir Yolu Projesi İçin Anlaşma İmzalandı
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ABD'li konsorsiyum, Kırgızistan'da inşa edeceği Trans-Avrasya Güzergahı demir yolu projesi için pilot uygulama anlaşmasını imzaladı. Proje, Kırgızistan'ın ulaşım altyapısını geliştirecek ve yaklaşık 3 milyar dolar yatırım ile yeni istihdam yaratacak.

ABD'li konsorsiyumun Kırgızistan'da inşa edeceği "Trans-Avrasya Güzergahı" adlı demir yolu inşaat projesi için pilot uygulama anlaşması imzalandı.

Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kamu-özel sektör ortaklığındaki anlaşmanın, başkent Bişkek'te, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi ve All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC konsorsiyumu arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, imza törenine, Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov, Kırgızistan Devlet Demir Yolları İşletmesi Başkanı Azamat Sakiyev, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Merkezi Müdürü Nurbek Anarbekin, ABD'nin Bişkek Büyükelçisi Lesslie Viguerie ve All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC konsorsiyumunun temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Trans-Avrasya Güzergahı proje anlaşmasının, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Toğuz-Toro ilçesindeki Makmal köyünden başlayarak ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Karakol kentine kadar uzanacak yeni bir demir yolu hattı inşasını içerdiği aktarıldı.

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Talantbek İmanov imza töreninde, projenin Kırgızistan'ın demir yolu sektöründeki ilk kamu-özel sektör ortaklığı projesi olduğunu belirterek, "Bu proje, ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 3 milyar dolar olup bu yatırım sadece yeni istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda ulaşım ağını da önemli ölçüde iyileştirecektir." bilgisini verdi.

İmanov, projenin Kırgızistan'ın ulaşım sistemine yeni ufuklar açacağını, komşu ülkelerle ulaşım bağlantılarını iyileştireceğini ve ülke ekonomisinin uluslararası alanda daha rekabetçi hale getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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