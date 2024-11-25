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Kırgızistan'da Tehdit İçerikli Mektup Gönderen Kişi Gözaltına Alındı

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Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'e tehdit içeren bir mektup gönderen kişi yakalandı. Eski bir mahkum olduğu belirtilen şahsın, mektubu gözdağı vermek amacıyla yazdığı bildirildi.

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'e, "tehdit içerikli mektup" gönderen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Taşiyev'e tehdit içeren isimsiz bir mektup gönderildiği ve bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mektubu yazan kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişinin ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yaptığı, eski bir mahkum olduğu ve mektubu "gözdağı vermek amacıyla" hazırladığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alınma anına ilişkin operasyondan görüntüler paylaşıldı.

Taşiyev, geçen hafta düzenlediği basın brifingde, tehdit içerikli bir mektup aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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