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Kırgızistan'da TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı düzenlendi

Kırgızistan'da TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı düzenlendi
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Rövneg Abdullayev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Amangeldiyev, açılış konuşmasında, Türk halklarının birliğini güçlendirmek için güçlü temellerin oluşturulduğunu belirterek Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı devletleri ile ticaret hacminin son yıllarda yüzde 62 arttığını aktardı.

TDT ülkeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinin istikrarlı büyümeye katkıda bulunacağını dile getiren Amangeldiyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyaretin önemine dikkati çekti.

Ticaret Bakanı Bolat, sürdürebilir bir gelecek inşa etmek için "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"nun önemine işaret edip, ticarette dijitalleşmeyi hatırlatarak "Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması"nın 6 Kasım'da Bişkek'te düzenlenecek TDT 11. Liderler Zirvesi'nde imzaya hazır hale getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bolat, TDT'ye üye devletlerin gümrüklerinin yeni teknolojilerle modernize edilmesi gerektiğini belirterek ticaretin önünü açacak taşıma belgelerinin kotalarının kaldırılmasının önemini vurguladı.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Baybazarov da TDT'nin Kazakistan için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek üye ülkelerden gelen yatırım miktarının artışına dikkati çekti.

Baybazarov, Kazakistan'ın yatırıma açık bir ülke olduğunu, ulusal ekonomisinin istikrarlı olmaya devam ettiğini, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile iş birliğe açık olduğunu vurguladı ve ülkesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi (TURANSEZ) konseptinin önemine değindi.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ise ülkesinde uluslararası yatırımcılarla rüzgar ve güneş enerji alanındaki işbirliklerini anlatarak Kırgızistan'la Kambar-Ata-1 adlı hidroelektrik santralinin kurulumunda işbirliği yapmayı planladıklarını söyledi.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullayev, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik temellerinin güçlenerek devam ettiğini ve ülkesinin bölgede lojistiğinin gelişmesi için projeler hayata geçirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kırgızistan Teknoloji Ekonomi Güncel Enerji

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