Kırgızistan'da "Talent for BIZ" kariyer fuarı yoğun katılımla düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve işverenlerin genç yeteneklerle buluştuğu "Talent for BIZ" kariyer fuarına yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Bişkek'teki otelde düzenlediği fuar kapsamında Türk kurum ve şirketlerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu.

Fuara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kırgızistan Bakanlar Kuruluna bağlı Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Kudaybergen Bazarbayev, diplomatlar, iş insanları, Türkiye mezunları ve Kırgızistan'da yükseköğrenim gören öğrenciler katıldı.

Yüzlerce gencin ilgi gösterdiği fuarda Türkiye'nin global çapta faaliyet gösteren kuruluş ve şirketlerinden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türk Telekom, ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Nobel İlaç, Halkbank, yazılım firması Ctechnology, NG Phaselis Bay Otel ve Kırgızistan'da faaliyet gösteren maden şirketi Etibakır Tereksay, Plasform Fabrikası, Demir Bankası ve ATA Şekerleme Fabrikası stant açtı.

Gençler, stantları gezerek kariyer imkanları konusunda bilgi aldı, mülakatlara ve kurumların tanıtım oturumlarına katıldı.

"Talent for BIZ" kariyer fuarı, Kırgızistan'da ilk kez düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'a ilk kez geliyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün çok güzel katılım oldu. 1600 kayıtlı öğrencimiz var. Başkent Bişkek'teki tüm üniversitelerden katılım oldu." dedi.

Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak, "Talent for BIZ" sloganı ile üniversite öğrencilerinin erkenden kariyer olanaklarının farkına varmasını ve eğitimini, deneyimlerini ve stajlarını ona göre hazırlamasını amaçladıklarını belirtti.

"Fuarda Türklerin yeterince iyi odaklandıklarında ve çalıştıklarında ne kadar iyi şeyler yapabileceklerini gençlerimize göstermiş oluyoruz." diyen Atay, Türkiye'deki şirketlerin yapabildiklerini buradaki şirketlerin de başarabilecekleri mesajını çok güçlü şekilde verdiklerini kaydetti.

Atay, Kırgızistan'da gençlerin çok iyi motive ve disiplinli olduklarını gördüklerini belirterek, Kırgız gençlerin bundan sonraki kariyerlerinde bu ve bunun gibi organizasyonlarla çok iiyi yerlere gelebileceklerine inandıklarını söyledi.

"Gençlerimiz, Türk firmalarını tanıma fırsatı buldu"

Kırgızistan Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Bazarbayev, "Talent for BIZ" kariyer fuarının çok önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.

Bazarbayev, "Gençlerimiz, Türk firmalarını tanıma fırsatı buldu. Çalışma şartlarını öğrendiler ve iş başvurularını değerlendirdiler." diye konuştu.

Bu etkinliğin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım'da Bişkek'e yaptığı resmi ziyaretteki görüşmeler sayesinde düzenlendiğine işaret eden Bazarbayev, Kırgızistan'daki kamu görevlilerinin eğitimi ve tecrübe paylaşımı için görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

"Böyle organizasyonlar bulunmaz bir nimet"

TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sibel Özkaya Yılmaz, TİKA'nın Türkiye'nin uluslararası kalkınma ve işbirliği alanında ülkelerin sosyal, ekonomik ve insani kalkınma yardımlarını organize eden ve bu konularda destek sağlayan, aynı zamanda kültürel ve ortak mirasın geleceğe taşınmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiren bir kurum olduğunu söyledi.

Yılmaz, Kırgızistan'da 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Kurumumuzu daha net tanıtmak, Kırgızistan halkıyla, öğrencileriyle iç içe olmak hem de kendi personel ihtiyacımıza yönelik mülakatlar gerçekleştirmek kapsamında bu programa katıldık. Bu program çok talep gören bir programdır. Böyle organizasyonlar bulunmaz bir nimet." diye konuştu.

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakülte öğrencisi Aliya Emilbekova, fuara Türk şirketlerini tanımak için geldiğini, çok fazla fırsatlar gördüğünü ve şirket temsilcilerinden detaylı bilgi aldığını söyledi.

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Sımbat Sadıkova da fuara katılan kurum ve şirketlerin talepleri dikkate alındığında yükseköğrenimin ve diploma sahibi olmanın çok daha önemli olduğunu gördüğünü anlattı.