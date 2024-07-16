Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Çamur Selleri

OŞ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kırgızistan basınında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Oş kentinde şiddetli yağışların sebep olduğu çamur selleri bir marketi ve birkaç köyü sular altında bırakarak iki kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin ise kaybolmasına neden oldu.