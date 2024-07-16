Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Çamur Selleri
Kırgızistan'ın Oş kentinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu çamur selleri meydana geldi. Bir market ve birkaç köy sular altında kaldı, iki kişi hayatını kaybetti ve üç kişi kayboldu.
OŞ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kırgızistan basınında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Oş kentinde şiddetli yağışların sebep olduğu çamur selleri bir marketi ve birkaç köyü sular altında bırakarak iki kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin ise kaybolmasına neden oldu.