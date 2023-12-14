Kırgızistan'da Şiddetli Don Nedeniyle Okullar Çevrimiçi Eğitime Geçti

Kırgızistan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki şiddetli don nedeniyle tüm okulların çevrimiçi eğitime geçtiğini duyurdu. Hava sıcaklığının -35 santigrat dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

BİŞKEK, 14 Aralık (Xinhua) -- Kırgızistan Eğitim Bakanlığı Çarşamba günü, şiddetli don nedeniyle ülkedeki tüm okulların 13-15 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi eğitime geçtiğini duyurdu.

Kırgızistan Hidrometeoroloji Ajansı'na göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının -35 santigrat dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin dağlık bölgelerinde kar yağışı nedeniyle çığ düşmesinin yanı sıra yolların kardan kapanması, kar yağışı ve buzlanma olaylarının beklendiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı ise kar yağışı nedeniyle bazı dağ yollarının ve geçitlerin ulaşıma kapatıldığını duyurdu.