Kırgızistan'da sel felaketi: 92 köy evi zarar gördü

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden 92 köy evinin zarar gördüğü bildirildi. Selin etkili olduğu üç köyde 92 ev ile iç yolların zarar gördüğü ifade edildi.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden 92 köy evinin zarar gördüğü bildirildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Issık Göl Bölgesi Tüp İlçesi'ne bağlı Taldı-Suu, Köçü ve Korumdu köylerinde sağanağın sele sebep olduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu üç köyde 92 ev ile iç yolların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, sel sonrası 103 personelin 7 araçla bölgede temizlik çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad Bölgesi'nde Çon-Sai köyünde de dün yerel saatle 15.30 sıralarında kısa süreli sağanak sonucu meydana gelen su baskınının ardından tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.