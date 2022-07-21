Kırgızistan'da, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" başladı - Haberler

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Kırgızistan'da, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" başladı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 4.İstişare Toplantısı'na gelen Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarını tek tek karşıladı ve aile fotoğrafı çektirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 4.İstişare Toplantısı'na gelen Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarını tek tek karşıladı ve aile fotoğrafı çektirildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan Kazakistan Orta Asya Güncel Haberler

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