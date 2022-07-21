Kırgızistan'da, "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" başladı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 4.İstişare Toplantısı'na gelen Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarını tek tek karşıladı ve aile fotoğrafı çektirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 4.İstişare Toplantısı'na gelen Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarını tek tek karşıladı ve aile fotoğrafı çektirildi. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Kırgızistan Kazakistan Orta Asya Güncel Haberler

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