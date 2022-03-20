Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı.

Nevruz sofrasında ikram etmek için pişirilen sümölök yapımında, yağ, filizlenmiş buğday, un ve su kullanılıyor.

Tatlının yanmaması için kazanın tabanına erik büyüklüğünde 41 taş dizildikten sonra malzemeler sırayla kazana atılıyor.

???????Tatlıyı hazırlama sürecinde, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söyleniyor, dualar ediliyor.

Erkek ve kadınların katılımıyla 12 saat boyunca yakılan ateşin üzerinde karıştırılarak pişirilen "sümölök", yarınki Nevruz Bayramı'nda gelen misafirlere ikram edilecek.

Nevruz Bayramı meydanlarda kutlanacak

Milli bayram Nevruz, yarın tüm ana meydanlarda kültürel etkinliklerle kutlanacak.

Bişkek Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları ve konser etkinliği düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve bazı bakanlar, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Nevruz kutlamalarına katılacak.

Kırgızlar, evlerine bayramlaşmaya gelecek konuklara sümölök ikramında bulunacak.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Buğday, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title