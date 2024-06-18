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Kırgızistan'da Kurban Bayramı Şenliği Düzenlendi

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde düzenlenen bayram şenliği, oyunlar, yarışmalar, animasyon gösterileri ve müzik performanslarıyla renklendi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde "bayram şenliği" düzenlendi.

İlahiyatçı Kadir Malikov ve Umma dergisi editörü Meryam Satarova'nın kurucusu olduğu Al-Umma Yardım Vakfınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlik Dostluk Parkı'nda yapıldı.

Şenlikte, oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı, yemek stantları kuruldu, animasyon gösterileri sunuldu, hediyeler dağıtıldı.

Kurban Bayramı'nın önemi ve toplumsal duyarlılığın anlatıldığı şenlikte, yerel müzisyenler ve sanatçılar sahneye çıktı, ilahiler seslendirildi.

Meryam Satarova, yaptığı konuşmada, etkinliği toplumda barış ve uyumun güçlenmesine katkı sağlamak için düzenlediklerini belirtti.

Satarova, şenliğin düzenlemesine katkı sağlayan Bişkek Oktyabr İlçe Kaymakamlığı ve sponsorlara teşekkür etti.

Şenlikte, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumuna ilişkin görüntüler dev ekranlara yansıtıldı.

Bişkek sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, onur konuğu olarak ses sanatçısı Mohamed Youssef (Muhammed Yusuf) sahne aldı.

Yusuf, sahneye Filistin bayrağı ve kefiye ile çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

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