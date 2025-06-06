Kırgızistan'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kılındı

Kırgızistan'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

İçeriye sığmayan cemaat, getirdikleri seccadeleri caminin etrafındaki alana serdi.

Verilen vaazda Kurban Bayramı'nın önemi ile ülkede son dönemlerdeki aile içi şiddet vakaları nedeniyle İslam'da kadının değeri anlatıldı.

Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, vaazında cemaatin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Zakirov, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da 6 bin vatandaşın bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un dün akşam hac kafilesi başkanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.

Vaazların ardından 07.40'ta bayram namazı kılındı.

Saf tutanların arasında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev da yer aldı.

İmam Serahsi Camisi'nde bayram namazını kılmaya gelen Hint Müslümanlar dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, bayram namazını Issık Göl'ün kıyı şehri Çolpon-Ata Merkez Camisi'nde kıldı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu da bayram namazını Calalabad Bölgesi'nde yer alan Kerben şehrindeki camide eda etti.