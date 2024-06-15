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Kırgızistan'da Kurban Bayramı'na Yoğun İlgi

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Kırgızistan halkı, Kurban Bayramı alışverişi için hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Başkent Bişkek'te kurulan pazarlarda kurbanlık hayvanlar satıldı. Vatandaşlar, hayvanlarını alıp bayram için hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı'nı yarın karşılayacak olan Kırgızistan halkı, bayram alışverişi yapmak için hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Başkent Bişkek'in farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş kubanlıkların satışı yapıldı.

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, satıcılarla yaptıkları sıkı pazarlığın ardından hayvanlarını araçlarla alandan taşıdı.

Bişkek'e akraba ziyareti için Batken şehrinden gelen Busurmankul Karacanov, " Kurban Bayramı, Müslüman aleminin bayramıdır. Bugün oruç tutuyorum. Kurbanlığımızı aldık. Yarın bayram namazının ardından kurban keseceğiz ve dağıtacağız." dedi.

Almaz Haydarov, satın aldıkları kurbanlığı aracına yüklediğini belirterek, "Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yarın tüm gün misafirleri bekleyeceğiz. Biz de misafir olacağız. Böylece tüm Türk aleminin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kırgızistan Müftülüğü, Kurban Bayramı namazının sadece cami ve mescitlerde yarın saat 07.30'da kılınacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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