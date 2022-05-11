Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Haberler

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Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Kırgızistan Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Kırgızistan Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Kırgızistan Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede ilk kez Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendiğini belirtti.

Atabayev, Müslümanların her şeyin üstünde tuttuğu, eline aldığında öpüp alnına getirdiği Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirilmiş olmasının ramazanı ayların sultanı haline getirdiğini belirten Atabayev, "Bugün düzenlediğimiz Kur'an Bayramı Kırgızistan için bir berekettir. Değerli halkımız, hepimiz Kur'an'ı sevmeliyiz, okumalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz ve ona hizmet etmeliyiz." dedi.

Yoğun ilgi gören ve vaazların da verildiği etkinlikte, ülke genelinde ilahiyatçılar arasında düzenlenen elemelerin finalinde Kur'an-ı Kerim okundu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Mevla, Müftü, Güncel, Haberler

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