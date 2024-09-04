Kırgızistan'da Külçe Altın Üretim Atölyesi Faaliyete Geçti

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı.

Kırgız Altın Anonim Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, külçe üretim atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Caparov, halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesinin faaliyete başlamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Külçe altın üretim atölyesinde ayda 14 bin adet külçe altın üretiminin yapılması planlanıyor.

İleri teknolojilerin kullanıldığı atölyede, külçe altın dışında hatıra para ve madalyaların üretimi için siparişler de alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, çeşitli ağırlıklarda külçe altının satılacağı mağazanın ise 5 Eylül'de faaliyete geçeceğini bildirdi.