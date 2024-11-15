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Kırgızistan'da, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlandı

Kırgızistan'da, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983'teki kuruluşunun 41. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resepsiyonla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983'teki kuruluşunun 41. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resepsiyonla kutlandı.

KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türk diplomatlar, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri, akademisyenler, öğretim görevlileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Tahir, "Bugün, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın somut ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün, anavatan Türkiye'nin 1974'teki meşru ve zamanlı Mutlu Barış Harekatı'na kadar süren karanlık yıllarında, en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını anımsatan Tahir, kahraman Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuz desteğiyle, ulusal birliğini, kimliğini, değer ve inançlarını yılmadan koruduğunu ve uzun yıllar boyunca kararlılıkla verdiği özgürlük mücadelesini 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek taçlandırdığını anlattı.

Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen Mehmetçikleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Tahir, KKTC'ye her daim güç veren Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Tahir, Türkiye ile KKTC'nin milli davasını inanç ve kararlıkla savunmaya devam edeceklerini belirterek, uluslararası toplumdan adadaki gerçekleri görüp Kıbrıs konusunda gerçekçi yaklaşım benimsemesini ve sergilemesini beklediklerini vurguladı.

"Kırgız ve Kıbrıs Türk halkları kardeş halktır"

Tahir, Kırgız ve Kıbrıs Türk halkları, tarihi, kültürel ve insani başları açısından iki kardeş halk olduğunu ve bir dilde buluştuğunu, aynı gelenekleri, görenekleri ve değerleri paylaştığını belirtti.

Karşılıklı işbirliklerini geliştirmenin her zaman büyük önem taşıdığını söyleyen Tahir, "Kırgız halkı ile var olan kardeşlik ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaktayız." diye konuştu.

Tahir, Kırgızistan'dan KKTC'ye yükseköğretim görmek için gelen öğrenci kardeşlerini "gönüllü elçiler" olarak gördüklerinin altını çizdi.

Resepsiyonda davetlilere Türk ve Kırgız mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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