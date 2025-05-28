Kırgızistan'da KGAÖ Savunma Bakanları Toplantısı Gerçekleşti

Kırgızistan'da KGAÖ Savunma Bakanları Toplantısı Gerçekleşti
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2026-2030 askeri işbirliği planı onaylandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı.

KGAÖ Dönem Başkanı ve Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukanbetov'un başkanlık ettiği toplantıya KGAÖ üye ülkelerinden Kazakistan, Rusya, Belarus ve Tacikistan'ın savunma bakanları ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Toplantıda, KGAÖ'nün 2026-2030 askeri işbirliği planı onaylandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KGAÖ Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katılan askeri yetkililer ile görüşmesinde, Kırgızistan'ın üye devletler arasında bölgesel güvenliği ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli girişimleri desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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