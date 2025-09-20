Haberler

Kırgızistan'da KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri 'Rubej-2025' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırgızistan'da KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri 'Rubej-2025' Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kırgızistan'ın Balıkçı şehrinde düzenlenen 'Rubej-2025' tatbikatında, KGAÖ üyesi ülkelerden 1200 askerin katılımıyla çeşitli askeri operasyonlar gerçekleştirildi. Tatbikata, farklı askeri araçlar ve hava unsurları da destek verdi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Hızlı Mukabele Kuvvetleri "Rubej-2025" tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Issık Göl kıyı şehri olan Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda, 17-20 Eylül'de "KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri"nin askeri tatbikatı düzenlendi.

"Rubej-2025" tatbikatına, KGAÖ üyesi ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Sekreterliği ve Ortak Genelkurmay Başkanlığından askeri birlikler ve personel katıldı.

Tatbikatı halk da izledi

Son gün tatbikatını, Balıkçı Askeri Kışlası'ndaki askerler, aileleri, öğrenciler ve Issık Göl bölge sakinleri de izledi.

KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri, teçhizatları kullanarak Orta Asya coğrafyasında silahlı çatışmaya üç aşamalı müdahale faaliyetlerini yürüttü.

Tatbikatta, 1200 asker ile uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş botları dahil 500 askeri araç kullanıldı.

Yeni taktik teknikler ve en iyi uygulamalar tanıtıldı

Kapanış töreniyle sona eren tatbikatta, KGAÖ üyesi bir devletin topraklarına sızan yasa dışı silahlı grupların imhası sırasında muharebe operasyonlarına hazırlanma ve birlikleri komuta etme konusundaki pratik becerilerini geliştirme, birliklerin uyumunu artırma, yeni taktik teknikleri ve en iyi uygulamaları tanıtma amaçlandı.

"Rubej-2025" tatbikatının kapanış törenine, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Erlis Terdikbayev ve KGAÖ Ortak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andrey Serdyukov da katıldı.

"Birlikler, yüksek eğitim, yeterlilik ve işbirliği sergiledi"

Terdikbayev, törende yaptığı konuşmada, tatbikatın hedeflere ulaşıldığını belirterek, "Yasa dışı silahlı grupların engellenmesi ve imhasına yönelik eylemler gerçekleştirildi ve askeri birlikler yüksek düzeyde eğitim, yeterlilik ve işbirliği sergiledi." dedi.

KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri, dış saldırıları önlemek ve ortak terörle mücadele operasyonları yürütmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
