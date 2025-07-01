Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleşti

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Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen KGAÖ dışişleri bakanları toplantısında, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı. Toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanları ve KGAÖ Genel Sekreteri katıldı.

ÇOLPON-ATA, 1 Temmuz (Xinhua) -- Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri bakanları toplantısı kapsamında toplu fotoğraf çektiren bakanlar, 30 Haziran 2025.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüşmek üzere pazartesi günü bir araya geldi.

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan Dışişleri Bakanları ile KGAÖ Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenlik meseleleri ile KGAÖ üyesi ülkelerin dış politika faaliyetlerinin koordinasyonu ele alındı. (Fotoğraf: Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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