Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleşti

Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleşti
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Çolpon-Ata şehrinde yapılan toplantıda uluslararası güvenlik konuları ele alındı. Dışişleri bakanları, terörizmle mücadele ve uluslararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in dönem başkanlığında düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Uluslararası ve bölgesel güvenliğe ilişkin güncel konular ile üye devletlerin dış politika faaliyetlerinin koordinasyonunun ele alındığı toplantıda, örgütün sorumluluk alanındaki durumlara, dış tehditlere karşı kolektif yaklaşımların güçlendirilmesine ve diğer uluslararası örgütlerle etkileşimin önemine dikkati çekildi.

Toplantıda, terörizme ve aşırıcılığa yol açan radikalleşmeyle mücadele, uluslararası enformasyon güvenliği, Orta Doğu'daki durum ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölgesel Merkezi hakkındaki KGAÖ Dışişleri Bakanlarının bildirileri imzalandı.

Dışişleri bakanları, toplantıdaki konuşmalarında, ülkelerinin örgüt içindeki işbirliği ile kriz çözümlerine ilişkin pozisyonlarını anlatarak önerilerde bulundu.

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Öte yandan, katılımcı Dışişleri Bakanları toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede toplantı sonuçlarının bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yeni çözümler bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Örgütün dönem başkanı Kırgızistan, sonbaharda üye ülke Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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