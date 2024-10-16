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Kırgızistan'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Kırgızistan'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor
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Kırgızistan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bişkek-Oş kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor. Too-Aşuu Tüneli'nde araç geçişine izin verilmiyor, mahsur kalan sürücüler için kumanya dağıtımı yapılıyor.

Kırgızistan'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Tanrı Dağı güzergahındaki Bişkek-Oş kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yetkililer, Bişkek-Oş kara yolundaki Too-Aşuu Tüneli mevkiindeki dünden beri etkili olan kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor.

Ekipler, bölgede mahsur kalan binlerce aracın geçişini kolaylaştırmaya çalışıyor.

Bakanlık, tüm sürücü ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça dağlık bölgelere seyahat etmemelerini istedi.

Ekipler, Bişkek-Oş kara yolundaki Sosnovka, Aral ve Taldı-Bulak girişlerinde beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya dağıtmaya başladı.

Otoyoldaki araç yoğunluğunu azaltmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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