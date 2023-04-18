Kırgızistan'da Kadir Gecesi yoğun katılımla idrak edildi
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İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.
İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.
Kırgızistan Müftülüğünce Bişkek Cumhuriyet İmam Serahsi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa cemaat büyük ilgi gösterdi.
Cemaat, yaklaşık 3 saat süren yatsı ve hatimle kılınan teravih namazının ardından Kadir Gecesi namazını eda etti.
Müslümanlar, sahura kadar namaz kıldı, vaaz ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle su ve hurma dağıttı.
Caminin açık yemekhanesinde cemaatin sahur yapması için 5 dev kazanda etli pilav hazırlandı.
Teravih namazı için camide bulunan Gülasel Abdrahmanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca yüreğimizi tazeledik. Üzdüklerimizden af diledik." dedi.