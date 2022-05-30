Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı - Haberler

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Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) İstanbul'un fethinin 569. yılı konserle kutlandı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) İstanbul'un fethinin 569. yılı konserle kutlandı.

KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Dünyası Orkestrası "Gönüllerin Fethi" temalı konserde fetih ezgileri seslendirdi.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal'ın sahne aldığı konserde, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını solist Fatih Erenler ve "Fetih Marşı'nı Sebahattin Sivrikaya seslendirdi.

Konserde konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü tebrik etti.

Programda, İstanbul'un fethinin 569. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisi izlettirildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan Karadeniz İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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