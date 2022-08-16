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Kırgızistan'da ilk "Halk Kurultayı" 25 Kasım'da toplanacak

Kırgızistan'da ilk 'Halk Kurultayı' 25 Kasım'da toplanacak

Kırgızistan'da üç ay içinde oluşturulacak "Halk Kurultayı"nın 25 Kasım'da ilk toplantısını yapacağı bildirildi.

Kırgızistan'da üç ay içinde oluşturulacak "Halk Kurultayı"nın 25 Kasım'da ilk toplantısını yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Halk Kurultayı'nın 25 Kasım'da başkent Bişkek'te toplanması için kararname imzaladığı belirtildi.

Kurultayın, anayasa ve yasalar doğrultusunda Kırgızistan halkını oluşturan tüm milliyet ve etnik grupların birleştirilmesinde, Kırgız devleti ve toplumunun sürdürülebilir kalkınması için ulusal bir diyaloğun sağlanmasında bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Vatandaşlardan ve delegelerden oluşacak Halk Kurultayı'nın organizasyonunun, Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov'a verildiği ifade edildi.

Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alabilecek Halk Kurultayı adlı temsili organın oluşturulması kabul edilmişti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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