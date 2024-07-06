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Kırgızistan'da iktidarı devirme planı yapan gruba ait silahlar ele geçirildi

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen 5 kişilik grubun üyelerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 5 kişilik grubun üyelerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Komite Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun üyelerinin ikamet ettiği adreslerde ve kullandıkları otomobillerde arama faaliyetinin gerçekleştirildiği ve çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İcra edilen güvenlik operasyonunda 50 silah, 20 tabanca, 255 bin 238 adet mühimmat, 200 takım kolluk kuvvetleri üniforması, 150 polis ve 100 askeri şapka, 38 set vücut zırhı, 2 dron, telsiz, ev yapımı patlayıcılar ile diğer yasaklı yayınlar bulundu. Ayrıca Kırgızistan parlamentosu Milletvekili Marlen Mamataliyev'e ait askerlik durum belgesi bulundu." ifadesine yer verildi.

İktidarı devirme planı yapan grup ile ilgili ek soruşturmanın ve önlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, dün, soruşturma ve operasyonel çalışmaların sonucu iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "K.B.A", "M.E.C", "B.B.K.", "M.A.C." ve "S.A.B" isimli bir grup üyenin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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