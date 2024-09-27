Kırgızistan'da İklim Değişikliği İçin Bölgesel Konferans

Kırgızistan'da, " Orta Asya'da uyum planlaması ve uyum finansmanı-COP29'a giden yol" başlıklı bölgesel konferans gerçekleştirildi.

Kırgızistan Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanlığının ev sahipliğinde Bişkek'te düzenlenen konferansa, hükümet yetkilileri, bürokratlar, Birleşmiş Milletler (BM) Kırgızistan temsilcileri, diplomatlar, ilgili devlet kurumların uzmanları ve bağımsız teknik uzmanlar katıldı.

Bölgesel konferansta, değişen iklim koşullarında Orta Asya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için kritik önem taşıyan uyum eylemlerinin yanı sıra iklim hedeflerine ulaşmaya yönelik finansal mekanizmaların önemi vurgulandı.

COP29'a hazırlık konferansı

Tabii Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, konferansın amacının, kasım ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili somut eylemler geliştirmek olduğunu belirtti.

"Bugünkü konferans sadece görüş alışverişi değil, aynı zamanda yaklaşan COP29'a hazırlanmamıza yardımcı olacak somut eylemler geliştirme fırsatıdır." diyen Maşiyev, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği bölgemiz için en ciddi tehditlerden biri haline geliyor. Bunların sonuçlarını aşırı hava olayları, su kaynaklarının bozulması ve biyolojik çeşitliliğin kaybı şeklinde görüyoruz. Kırgızistan, diğer Orta Asya ülkeleri gibi sadece ekonomimizi değil milyonlarca vatandaşımızın hayatını da tehdit eden risklerle karşı karşıyadır. Sadece ulusal uyum planları geliştirmekle kalmamalıyız, aynı zamanda mevcut mali mekanizmaları kullanarak bu uyum planların uygulanmasını da sağlamalıyız".

Maşiyev, iklim değişikliği konusunda Orta Asya için uluslararası sahnede birleşik bir ses yaratacak stratejiyi ortaklaşa geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İklim değişikliği için finansman ihtiyacı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, iklim hedeflerine ulaşmada finansal mekanizmaların yanı sıra uyum eylemlerinin önemini vurgulayarak, "Koordineli, iyi finanse edilen ve küresel eylem talep etmeliyiz. Uyum ve dayanıklılık hayatta kalmamızın anahtarıdır." dedi.

BM Kırgızistan Daimi Koordinatörü Antje Grawe, "İklim kötüleştikçe etkili ulusal ve bölgesel uyum planları topluluklar için hayati önem taşıyor. Ancak bu planlar mali kaynağa ihtiyaç duymaktadır. COP29, adaptasyonu önceliklendirmek ve finansmanı güvence altına almak için kritik bir fırsat sunuyor". dedi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Kırgızistan Temsilcisi Aleksandra Solovyova da "İklim değişikliğine uyum konusunda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, Orta Asya ülkelerinin konumunu güçlendirmeye yardımcı olacak ve iklim zorluklarıyla mücadele konusundaki dayanışmamızı ve ortak kararlılığımızı vurgulayacaktır." diye konuştu.