Kırgızistan'da İdam Cezası Tartışması: Kadın ve Çocuk Güvenliği İçin Anayasa Değişikliği Önerisi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, idam cezasının geri getirilmesini öngören anayasa değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısını kamuoyunun görüşüne sundu.

Ülkenin yasama faaliyetlerinin tartışıldığı resmi internet portal üzerinden yapılan açıklamada, tasarının temel amacının, kadınlar ve çocukların can güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Son yıllarda kadınlara ve çocuklara yönelik ağır suçlarda artış yaşandığına işaret edilerek, bu durumun toplumda ve devlette ciddi endişelere yol açtığı kaydedildi.

Polis istatistiklerine göre, ülkede 2021'de, 3'ü çocuk olmak üzere, 36 kadın, 2022'de 2'si çocuk 41 kadın, 2023'te 4 çocuk ve 21 kadın, 2024'te 9 çocuk ve 34 kadın, 2025'in ocak-ağustos döneminde 7'si çocuk 21 kadın ağır suçlara maruz kaldı.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Cumhurbaşkanlığı İdaresine çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçlar için en ağır cezaları öngören yasa tasarısı hazırlama görevi verdiğini açıklamıştı.

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 27 Eylül'de 17 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılarak öldürülmesinin ardından ülkede idam tartışmaları yoğunlaştı.