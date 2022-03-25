Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı

Kırgızistan'da 10 gün sürecek genel nüfus ve konut sayımı başladı.

Kırgızistan'da 10 gün sürecek genel nüfus ve konut sayımı başladı.

Milli İstatistik Komitesince yapılan açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 28 bin görevlinin nüfus ve konut sayımına başladığı belirtildi.

Sayımda görevlilerin kişisel cep telefonu veya tablet kullanacağı ifade edilen açıklamada, nüfus ve konut sayım anketinde 40'tan fazla sorunun yer aldığı kaydedildi.

Her 10 yılda yapılan nüfus ve konut sayımı, 2020 yılı başında ülkede başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Milli, konut, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title