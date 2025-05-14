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Kırgızistan'da Eğitim ve Bilim Bakanlığı İkiye Bölündü

Kırgızistan'da Eğitim ve Bilim Bakanlığı İkiye Bölündü
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Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın kaldırılarak Eğitim Bakanlığı ve Bilim, Yükseköğretim ve Yenilik Bakanlığı adıyla iki yeni bakanlık kurdu. Bu değişiklik, eğitim ve bilim alanında daha etkili yönetim sağlama amacı taşıyor.

Kırgızistan'da, Eğitim ve Bilim Bakanlığı kaldırılarak, yerine Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Yükseköğretim ve Yenilik (İnovasyon) Bakanlığı adı altında iki bakanlık kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Eğitim ve Bilim Bakanlığının kaldırılarak yerine Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakanlığı adlarında iki bakanlığın kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalandı.

Kararnamede, Eğitim Bakanlığının görevi okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, genel eğitim ve temel mesleki eğitim alanları; Bilim, Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakanlığının görevi ise bilimsel, teknik ve yenilikçi faaliyetler, yükseköğretim ve fikri mülkiyet alanları olarak tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı bir diğer kararname ile bu bakanlıklara atamalar da yapıldı.

Buna göre, Eğitim Bakanlığı'na 2023 yılından bu yana Eğitim ve Bilim Bakanı olan Dogdurkul Kendirbayeva getirilirken; Bilim, Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakanlığına da Bahtiyar Orozov atandı.

Öte yandan, Kırgızistan meclisinden güvenoyu alarak görevine başlayan bakanları kabul eden Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın iki bakanlığa bölünmesinin sadece bu sektörün gelişimi açısından değil, aynı zamanda ülkenin geleceği açısından da doğru bir karar olduğunu belirtti.

Turgunbek uulu, bakanlara hızlı çalışmaları ve en kısa sürede sonuç göstermeleri çağrısında bulunarak, "Artık yeni teknolojilerin çağı. Üniversiteler ve bilimsel kurumlar, bilimsel keşiflerin ve icatların merkezi olmalı." dedi.

Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Caparov'un katılımıyla 15 Aralık'ta Bişkek'te düzenlenen 2. Halk Kurultayı'nda, Eğitim ve Bilim Bakanlığının bölünmesi yönünde inisiyatifini ortaya atmıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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