Kırgızistan'da Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev, rüşvet nedeniyle görevden alındı Güncel Haberler Kırgızistan'da rüşvet alırken suçüstü yakalanan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in görevine son verildi. Kırgızistan'da rüşvet alırken suçüstü yakalanan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in görevine son verildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Beyşenaliyev'in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Olay Ülkede yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Beyşenaliyev, 28 Eylül'de gece yarısı bir kişiden 10 bin dolar aldığı gerekçesiyle sivil kıyafetli polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Beyşenaliyev'in çıkarıldığı mahkemece soruşturma tamamlanana kadar iki ay tutuklu kalmasına karar verilmişti. 41 yaşındaki Beyşenaliyev, 2020-2021 döneminde 6 ay Eğitim ve Bilim Bakanlığı yapmış, yılbaşında yeniden aynı göreve atanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur Kırgızistan Güncel Haberler

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