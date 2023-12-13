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Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

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Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesine, eğitimlerin çevrim içi yapılmasına karar verildi. Başkent Bişkek'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmesine, eğitimlerin çevrim içi yapılmasına karar verildi.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki dondurucu soğuklar nedeniyle bugünden itibaren gelecek haftaya kadar yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlığın il ve ilçe eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, eğitimin çevrim içi sürdürülmesi ve internetteki eğitim kaynaklarından yararlanılması konusunda tedbirler alınması talimatı verildi.

Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Hidrometeoroloji Servisinden yapılan yazılı açıklamada da dondurucu soğukların süreceği, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının eksi 35'in altına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Olumsuz hava koşullarının meralarda hayvanların otlatılması ve bakımı ile araçların, enerji ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Başkent Bişkek'te yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kar kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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