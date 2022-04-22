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Kırgızistan'da Dışişleri Bakanı değişti

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da Dışişleri Bakanı değişti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev görevinden alındı ve yerine Ceenbek Kulubayev getirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev görevinden alındı ve yerine Ceenbek Kulubayev getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Ruslan Kazakbayev'i Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı ve yerine geçici olarak Ceenbek Kulubayev'i getirdiği belirtildi.

Daha önce, Çin, Malezya ve Kazakistan'da büyükelçi olarak görev yapan Kulubayev, son olarak Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde Dış Politika Daire Başkanlığı görevini üstlenmişti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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