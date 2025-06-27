Kırgızistan'da Dağ Gölü Taşınca 950 Kişi Tahliye Edildi

Kırgızistan'da Dağ Gölü Taşınca 950 Kişi Tahliye Edildi
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Kırgızistan'ın Bişkek'e bağlı Çuy Bölgesi'nde, Takır-Tor dağ gölünün taşması sonucu sel meydana geldi. Acil durumlar nedeniyle 950 kişi tahliye edilirken, bölgede incelemeler yapıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yer aldığı Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması nedeniyle 950 kişi tahliye edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Takır-Tor dağ gölünün taşması, sele neden oldu.

Taşkının yaşandığı bölgedeki Almaluu ile Kebek-Biy köyleri arasındaki köprü yıkıldı.

Selin kapattığı yolun temizlenmesi ve yeniden açılması için 114 personel görevlendirildi.

Ekipler, suyun dağdan aşağıya doğru ilerlediği bölgelerdeki bazı yerleşimlerden 950 kişiyi tahliye etti.

Tahliye edilenler, okullara, camilere ve kültür evlerine yerleştirildi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Çuy Bölgesi Valisi Kanat Cumagaziyev, bölgede incelemelerde bulundu.

Barajı aşan suyun, nehir yatağı boyunca akmaya devam ettiği bildirilirken, selden kaynaklanan herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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