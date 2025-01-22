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Kırgızistan'da Çığ Felaketi: 4 Araç Çığ Altında Kaldı

Kırgızistan'da Çığ Felaketi: 4 Araç Çığ Altında Kaldı
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Kırgızistan'ın Bişkek-Oş kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle 4 araç çığın altında kaldı. Olayda 4 kişi kurtarılırken, biri yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda 4 araç çığ altında kaldı, olayda biri yaralı 4 kişi kurtarıldı.

Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.40 sıralarında Bişkek-Oş kara yolunun Töö-Aşuu Tüneli önüne çığ düştüğünü bildirdi.

Yoldaki 4 aracın çığ altında kaldığını ifade eden Ajikeyev, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin, araçlardaki biri yaralı 4 kişiyi kurtardığını belirtti.

Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolun tamamen açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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