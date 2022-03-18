Kırgızistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlama programı düzenlendi.

Kırgız- Türk Anadolu Lisesi tarafından Bişkek Türk Okulu'nda düzenlenen program, Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Bişkek Büyükelçiliğinin Askeri Ataşesi Albay Ertan Önal, Çanakkale Zaferi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Mehmetçiğin rolü ile Çanakkale Boğazı'nın önemini haritalar üzerinde anlattı.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Özyurt da sunumunda Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

"Çanakkale Zaferi'nin en büyük sonucu Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi'nin en büyük sonucu Türkiye Cumhuriyeti'dir ve Türk milletinin varlığıdır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti. Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin istiklal ve istikbalinin simgesi, ülkemizin egemenliğine ve bağımsızlığına göz dikenlerin geçit vermeyeceğinin kanıtı, istiklal mücadelemizin ve zaferimizin temelidir." diye konuştu.

"Çanakkale Zaferi her bir Türk için gurur ve şeref numunesidir"

Çanakkale Zaferi'nin her bir Türk için gurur ve şeref numunesi olduğunu vurgulayan Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov da Azerbaycan şairinin yazdığı şiirin dizelerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, "Çanakkale Zaferi'ni bilmeyenler bu savaşın nerede, hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla yapıldığını anlamayanlar, bugün yaşadıklarımızı ve yapabileceklerimizi de anlayamazlar. Çanakkale'de verilen mücadeleyi idrak edemeyenlere ülkemizin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz." ifadesini kullandı.

Kırgız-Türk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini skeç olarak canlandırırken, "Çanakkale İçinde" türküsü eşliğinde Çanakkale Şehitleri'ne atfedilen oratoryo ilgi ile izlendi.

Programda, İstiklal Marşı Özel Sayısı Gazete Tasarımı Yarışması'nda tüm ödüllerin sahibi olan Bişkek Türk Okulu 2/B sınıfı öğrencilerine ödülleri takdim edildi.