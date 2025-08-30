Kırgızistan'da Barskoon-Bedel Otoyolunun Temeli Atıldı
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 150 kilometre uzunluğundaki Barskoon-Bedel otoyolunun inşaatına 27 Ağustos'ta başlandı. Otoyolun 2030'da tamamlanması bekleniyor ve Kırgızistan ile Çin arasındaki ticaretin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
BARSKOON, 30 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan'ın doğusundaki Issık Göl bölgesinde yer alan Barskoon-Bedel otoyolunun inşaatı için düzenlenen temel atma töreni, 27 Ağustos 2025.
Kırgızistan'ı Çin sınırındaki Bedel kontrol noktasına bağlayacak 150 kilometre uzunluğundaki Barskoon-Bedel otoyolunun 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Otoyolun faaliyete geçmesiyle, Kırgızistan ve Çin arasındaki ulaşım bağlantısının güçlenmesi ve ticaretin kolaylaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Jiang Youlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel