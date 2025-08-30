Kırgızistan'da Barskoon-Bedel Otoyolunun Temeli Atıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 150 kilometre uzunluğundaki Barskoon-Bedel otoyolunun inşaatına 27 Ağustos'ta başlandı. Otoyolun 2030'da tamamlanması bekleniyor ve Kırgızistan ile Çin arasındaki ticaretin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BARSKOON, 30 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan'ın doğusundaki Issık Göl bölgesinde yer alan Barskoon-Bedel otoyolunun inşaatı için düzenlenen temel atma töreni, 27 Ağustos 2025.

Kırgızistan'ı Çin sınırındaki Bedel kontrol noktasına bağlayacak 150 kilometre uzunluğundaki Barskoon-Bedel otoyolunun 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Otoyolun faaliyete geçmesiyle, Kırgızistan ve Çin arasındaki ulaşım bağlantısının güçlenmesi ve ticaretin kolaylaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Jiang Youlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız futbolcu haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı

YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.