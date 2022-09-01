Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları
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BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel