Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları Güncel Haberler BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Kırgızistan Eylül Güncel Haberler

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