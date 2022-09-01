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Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

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Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in dış mahallelerinde ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçurulan şahinler görülüyor, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kırgızistan Eylül Güncel Haberler

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