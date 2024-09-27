Kırgızistan'da Asman Airlines İç Hat Seferlerine Başladı

Kırgızistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Asman Airlines, iç hat seferlerine başladı.

Asman Airlines'in sahip olduğu 80 yolcu kapasiteli Dash 8 Q400 tipi uçak ilk uçuşunu Bişkek'ten havalanarak ülkenin güneyindeki Oş şehrine gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un inisiyatifiyle bir yıl önce "Manas" Uluslararası Havaalanı İşletmesince kurulan Asman Airlines, üç uçak sipariş etti.

Şirket, Dash 8 Q400 tipi ilk uçağını 6 Eylül'de teslim alırken, siparişini verdiği ikinci uçağı bir ay içinde, üçüncü uçağı ise Mayıs 2025'te filoya katmayı planlıyor.

Asman Airlines, ilk teknik uçuşunu 24 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Talas şehrine yapmıştı.