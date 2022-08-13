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Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı

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Kırgızistan'da altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'nde yerini aldı

Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri olan müzik aleti komuzun değerini genç nesillere aktarmak için hazırlanan altın kaplamalı komuz, sergilenmeye başladı.

Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri olan müzik aleti komuzun değerini genç nesillere aktarmak için hazırlanan altın kaplamalı komuz, sergilenmeye başladı.

Başkent Bişkek'te yardımsever iş adamı Niyazbek Aybaşev'in sponsorluğunda, usta Maratbek Berikbayev ve Ali Mamarasulov tarafından hazırlanan altın kaplamalı komuz, Milli Tarih Müzesi'ne hediye edildi.

Müzede düzenlenen törene, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çingiz Esengulov, akademisyenler, bürokratlar, halk sanatçıları ve davetliler katıldı.

Törende, altın süslemeli komuzun amacının, atalardan kalan mirası yüceltmek, genç nesillere telli çalgıya saygıyı aşılamak ve değerini anlatmak olduğu vurgulandı.

Kırgız yardımseverin yaptırdığı altın kaplamalı komuzlardan ilki, 2015'te aşıklar (aitış) yarışmasında birinci olan yarışmacıya, ikincisi 2021'de Oş kentindeki Suleyman Müzesi'ne hediye edilmişti.

Her biri yaklaşık 4 bin 300 dolara mal olan altın kaplamalı dördüncü komuzun ise bugün Bişkek'teki Intımak (Birlik) Parkı'nda düzenlenecek olan aşıklar yarışmasında birinci olana hediye edileceği öğrenildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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