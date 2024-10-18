Kırgızistan'da AGROEXPO-2024 Fuarı Açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Uluslararası Tarım Ürünleri ve Makineleri Fuarı (AGROEXPO-2024) açıldı.

Kırgızistan Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından hükümet binası önündeki meydanda düzenlenen fuara, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den ithal getirilen hububat ekim makineleri ve toprak işleme ekipmanlarının da yer aldığı fuarda, Kırgızistan'da üretilen organik tarım ürünleri, fide, ağaç, çiçek, sebze ve meyve çeşitleri ile balık ürünleri satışa çıkarıldı.

Fuarı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve kabinedeki bazı bakanlar da ziyaret etti.

Fuar kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Tarım İşleri ve Su Kaynakları Bakanlığına 112 adet özel araç ile 48 hizmet aracının teslim töreni düzenlendi.

Organizatörler, hafta sonu da devam edecek olan fuarı 20 bin üzerinde çiftçi ve köylü tarafından ziyaret etmesini bekliyor.