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Kırgızistan'da 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Kırgızistan'da 4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
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Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde düzenlenen '4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı. Yarışmanın birincisi Endonezya'dan Fetva Hadi Mevlana oldu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde "4. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Kırgızistan Müftülüğünce organize edilen ve üç gün süren yarışmaya 27 ülkeden 400 yarışmacı katıldı.

Jüri başkanlığını Mısır'dan hafız Şeyh Ahmet Al-Masarawi'nin yaptığı yarışmada birinciliği Endonezya'dan Fetva Hadi Mevlana elde etti.

Kazakistan'dan Nimatulla Abdulazimov da jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.

Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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