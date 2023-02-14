Kırgızistan'da 3,5 yıldır tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Atambayev hapishaneden çıktı

Kırgızistan'da, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan ve 11 yıl 2 ay hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in yeniden yargılanmasına karar verildi.

Almazbek Atambayev'in avukatlarından Zamir Zoşev, Yüksek Mahkemenin yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle Atambayev'in tekrar yargılanması için dosyasını Bişkek'teki Pervomay İlçe Mahkemesine gönderdiğini bildirdi.

Zoşev, avukatlarının, Atambayev'in yurt dışında acil tedavi olması gerektiğine ilişkin başvurusunun Pervomay İlçe Mahkemesince kabul edildiğini belirtti.

Atambayev 3,5 yıldır kaldığı hapisten çıktı

Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nde 27 numaralı hapishaneden çıkan Atambayev, taraftarlarının alkışlarıyla karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Atambayev "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi uydurma ve yalan. Gün gelecek tamamen aklanacağım. Benim tek talebim var. O da benim suçum yoktur." dedi.

Atambayev, "Gerçekten de tedaviye ihtiyacım var. Ameliyat olmam lazım. 3,5 yıldır hapisteyim. Acilen tedavi olmak için yurt dışına gitmem gerekiyor ama yine döneceğim." diye konuştu.

Atambayev, kurucusu olduğu Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi'nin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal (Socintern) organizasyonuna, İspanya hükümetinin yanı sıra ailesine, taraftarlarına, dostlarına ve avukatlarına teşekkür etti.

Buradan ayrılan Atambayev, Bişkek yakınlarındaki Koy-Taş köyündeki evinde ailesi, akrabaları ve dostları tarafından karşılandı.

Atambayev, 2019'da gözaltına alındı

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Aziz Batukayev, 2013 Nisan başında ağır hasta olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

2011-2017'de cumhurbaşkanı olan Atambayev 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.