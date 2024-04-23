Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri ve temsilcileri, üniversite camiası, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Doğan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü gururla ve heyecanla kutluyoruz." dedi.

Aziz Türk milletinin her yaştaki ferdiyle zafere ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir ilkesi, meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur."

Doğan, 23 Nisan'ın, Türk milletinin iradesi dışında hiçbir güç ve yönetimin vesayetini tanımayacağını ve tam bağımsızlık yolunda kararlılığın ilanı olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletinin her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edindiğini vurgulayan Doğan, "En büyük arzumuz çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmek ve bırakmaktır." diye konuştu.

Doğan, millet olarak çocukları dünyada en kıymetli varlık olarak gördüklerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürü olduğunun altını çizdi.

"İstiklal harbimizin başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullanan Doğan, tüm çocukların bu istisna bayramını kutladı.

Kutlama, Bişkek İlkokulu'nda devam etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Okul önünde kurulan sahne Kırgızistan ve Türkiye bayraklarıyla, okul pencereleri de 23 Nisan yazı ve süslemeleriyle donatılırken, okul binasının ön ve yan cephesine Atatürk'ün dev posterleri asıldı.

Saygı duruşu ve milli marşın okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Doğan, Bişkek Türk Okulu Müdürü Galip Yavuzarslan, günün anlam ve önemini vurgulayan birer konuşma yaptı.

İlkokul öğrencilerinin halk oyunları, modern oyunları, çeşitli dans ve sahne gösterileri beğeni topladı.