Kırgızistan'da 2. Ulusal STEM Robot Olimpiyatı Gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da düzenlenen 2. Ulusal STEM Robot Olimpiyatı'na destek vererek, 7 ila 14 yaş aralığındaki 400 öğrencinin robotik ve mühendislik becerilerini sergilediği organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığınca düzenlenen 2. Ulusal STEM Robot Olimpiyatı organizasyonuna destek sağladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Gazprom Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, TİKA tarafından Bişkek'te kurulan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi (BBİM), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bişkek Kırgız Türk Anadolu Lisesi, Türkiye Maarif Vakfının Bişkek'teki okulları ile Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanlığına bağlı 41 okuldan öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Aybek Çotonov, organizasyonun Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi ve Kırgızistan İnovasyon Merkezinin işbirliğiyle düzenlendiğini belirtti.

Çotonov, "Çocuklarımız robot teknolojilerine ilgi göstermeye başladılar. Bu çok sevindirici. Bu bizim ülkemiz için çok gereklidir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir ise olimpiyata katılan öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti devleti adına tebrik ederek, "Kırgızistan'da eğitim bizim önceliğimizdir. Burada geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini görüyoruz. Eğitim alanında yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, geleceğin bilim insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımlara başarılar diledi.

Bodur, Türkiye ve Kırgızistan'ın ortak geleceğini inşa edecek genç yeteneklerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bilim Bişkek Müdürü Dr. Sancar Altımışev ise ödül kazanan takımlara destek olacaklarını ve Teknofest festivaline katılmaları için hazırlayacaklarını ifade etti.

400 öğrenci katıldı

Kırgızistan'ın dört bir yanından 7 ila 14 yaşları arasındaki 400 öğrenci, 2. Ulusal STEM Robot Olimpiyatı için Bişkek'te bir araya geldi.

Takımlar, "Çizgi Takip Etme", "Futbol", "Robo-Sumo", "Araba Yarışı" ve geleneksel aşık oyunu "Çuko Talamai" kategorilerinin yanı sıra "STEM Projeleri" ve "STEM Soruları" yarışmalarında mücadele etti.

Öğrenciler ayrıca robotik, mühendislik, programlama, matematik ve bilimsel yaratıcılık alanlarındaki becerilerini sergiledi.

Organizasyon, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimini teşvik etmeyi ve Kırgızistan'da robotik, mühendislik ve inovasyona ilgi duyan genç yetenekleri desteklemeyi amaçladı.

Yoğun ilgi gören organizasyonda dereceye giren takımlara ödül verildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
