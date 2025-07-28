Kırgızistan'da 1900 Megavat Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Kırgızistan'da 1900 Megavat Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor
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Vietnam merkezli Rox Energy Global, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için yatırım anlaşması imzaladı.

Vietnam merkezli enerji şirketi Rox Energy Global, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi Kızıl Oruk Köyü'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.

Kırgızistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, Rox Energy Global şirketi yöneticisi Nguyen Zuy Binh ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmenin ardından Kırgızistan hükümeti ile Rox Energy Global şirketi arasında güneş enerjisi santrali kurulması ve işletilmesine yönelik projenin hayata geçirilmesine ilişkin yatırım anlaşması imzalandı.

Proje ile Issık Göl Bölgesi Kızıl Oruk Köyü'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Bu yıl Çin, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 400 megavat kapasiteli ve Çuy Bölgesi'nin Kemin ilçesinde 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri inşa etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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