Kırgızistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi. Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesinde devam eden kutlama programı, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"Milli mücadele heyecanını ve coşkusunu bugün tekrar yaşıyoruz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, "19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan milli mücadele heyecanını ve coşkusunu bugün tekrar yaşıyoruz." dedi.

Doğan, "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı olan 19 Mayıs, aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağına gösterdiği gündür." ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün fikirlerini anlamak, en büyük sorumluluğumuzdur" diyen Doğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sadece Atatürk'ü anma değil, onun fikirlerini yaşatma ve Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye götürmektir." ifadesine yer verdi.

Doğan, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnetle anarak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük güvencesi olan gençlerden emanet aldıkları vatan ve bayrak sevgisini, özgürlük aşkına ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaları beklentimizdir. Ne mutlu ki tarihi, dili, kültürü ve değerleri ortak olan Kırgız ve Türk gençliğine."

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı da konuşmasında, 19 Mayıs'ın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adımın, milletin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu dile getirdi.

Karcı, "İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz." dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan'daki tüm kurumların yetkilileri ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen programda, 19 Mayıs tarihinin önemi anlatıldı, Türk ve Kırgız yöresel halk oyunları sergilendi ve koro türküleri ile şiirler okundu.

Meslek lisesi öğrencileri, hazırladıkları 22 ülkenin geleneksel kıyafetleri defilesi ile kutlamalara renk katarak büyük beğeni topladı.