Kırgızistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Kırgızistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince başkentte Mustafa Kemal Atatürk heykelinin bulunduğu Atatürk Parkı'nda 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Türk Kırgız İşadamları Derneği (TÜKİD) ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yöneticileri, müşavirler, büyükelçilik çalışanları, Türk eğitim kurumları ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk ve Kırgız vatandaşları katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün devlet ve millete yönelik en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin akim bırakılmasının 7. yıl dönümündeyiz ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir aradayız. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, milli iradenin hakimiyetini ve Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerini savunmak için cesurca mücadele etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz." dedi.

Doğan, 15 Temmuz'un FETÖ'nün amellerinin akamete uğratıldığı, Türkiye'nin geleceğini esir almak, milletin bağımsızlığına zincir vurmak isteyenlerin bir kez daha mağlup edildiği, demokrasi zaferi bir gün olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılını kutlamaya hazırlandıklarını belirten Doğan, Türk milletinin tarihi boyunca onuruyla yaşadığını, hürriyet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir terör örgütünün içerden ve dışardan hain girişiminin Türkiye Yüzyılı'nın inşasına mani olamayacağını anlattı.

Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini büyük mücadeleler sonucu elde ettiğine dikkati çeken Doğan, ülkenin kazanımlarını ne pahasına olursa olsun müdafaa edeceklerini, Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" ilkesi temelinde milletler arası barış ve huzur için dün olduğu gibi yarın da gayretlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Programda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bahadır Alioğlu, Kur'an-ı Kerim okudu ve şehitler için dua edildi.

TİKA 15 Temmuz şehitleri anısına 100 fidan dikti

Kırgızistan'da 2019 yılında açılışı yapılan Birlik (Intımak) Parkı'nda da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünü, Bişkek Büyükşehir Belediyesinin desteği ile organize ettiği fidan dikme etkinliği saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Doğan, buradaki konuşmadasın, Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeş ve dost ülke olduğunu belirterek, "Birbirimizin değerlerine saygılı, acılarını ve sevinçlerini paylaşan iki ülkeyiz." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan'ın iyi günde de kötü günde de beraber olacağını, bugün olduğu gibi gelecekte de iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenerek devam edeceğini ifade eden Doğan, programa katılan Kırgız yetkililere teşekkür etti.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Jırgalbek Şamıraliyev de Kırgız ve Türk halkının dostluğunun asırlara dayandığını belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan olayı Kırgız halkı canıgönülden hissetti. Şehitlere üzüldü. Türk halkının birlik ve beraberliği ile gurur duydu." ifadelerini kullandı.

Türk halkının 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlıkları unutmayacaklarını vurgulayan Şamıraliyev, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türk halkının gösterdiği yakınlığı da yakından hissediyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan Dijital Gelişimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kubanıçbek Zakenov ise Kırgızistan halkının Türkiye halkıyla çok sıkı kültürel, tarihi ve dil birliği ile bağlı olduğuna işaret etti.

Zakenov, "Biz ikiz kardeşler gibiyiz. Kardeşin birisi acı görürse diğeri de bunu hissediyor. Türkiye'de yaşanılanları Kırgız halkı da hissetti. Türkiye'de yaşanılanlar, bizi yakınlaştırdı ve güçlendirdi. Kırgız halkı sizi destekliyor. Biz de biliyoruz ki, Türkiye tarafı da Kırgızistan'ı çok destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 15 Temmuz programı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, üniversitenin Abdulkerim Satuk Buğra Han Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Üniversitenin tüm ülkeye yayın yapan televizyonunda FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan özel program yayınlandı ve "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

KTMÜ'de düzenlenen programda da 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Program, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye Geçilmez" adlı kısa filmin gösterimiyle devam etti.

Ardından konuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz video mesajı izletildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Türk basınına 15 Temmuz ile ilgili açıklaması da ekrana getirildi.

Programda, KTMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Akman, "15 Temmuz Öncesi FETÖ'nün Medya Yapılanması ve Psikolojik Savaş Gazeteciliği" başlıklı sunum yaptı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, "FETÖ terör örgütü dünya için bir beladır. Türk dünyası bu belanın farkında olmalıdır. Türk dünyasının genç çınarlarını yetiştiren Manas Üniversitesi olarak gençlerimize ve genç nesillerimize bu terör örgütünü tanıtmak bizim görevimizdir. Tanıtacağız, anlatacağız ve her vesileyle dile getireceğiz." diye konuştu.

Ceylan, bugünlerde dünyanın her yerindeki Türkiye temsilciliklerinde ve Türk kuruluşlarında FETÖ belasının anlatıldığını aktararak, "Bugün biz de Manas'ta bunu anlatacağız. Bunu dinleyeceğiz ve gereğini yapmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Çünkü gelecekte Türk milletinin bu belalarla karşılaşmaması ve genç beyinlerin zayi olmaması için bizler üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.