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Kırgızistan'da 1. Konservatuvar Rektörleri Uluslararası Forumu Gerçekleştirildi

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Kırgızistan Milli Konservatuvarının kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla Bişkek, 1. Konservatuar Rektörleri Uluslararası Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumda, müzik geleneklerine ve müzik dünyasındaki başarılara uluslararası toplumun dikkati çekildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1. Konservatuvar Rektörleri Uluslararası Forumu gerçekleştirildi.

Kırgızistan Milli Konservatuvarının kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla Bişkek, 1. Konservatuar Rektörleri Uluslararası Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Konservatuvarlar arasında deneyim alışverişi, iletişim ve yeni uluslararası ilişkilerin kurulması amacıyla düzenlenen foruma, 15 ülkeden 30 konservatuvarın rektörü ve temsilcisi katıldı.

Forumda, müzik geleneklerine ve müzik dünyasındaki başarılara uluslararası toplumun dikkati çekildi.

Ayrıca forum çerçevesinde konservatuvar rektörleri, işbirliği anlaşmasına imza attı.

Kaynak: AA / Güncel

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